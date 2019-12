Come fanno le mosche ad atterrare a testa in giù?

wired

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Un guizzo dello sguardo cinquanta millesimi di secondo prima del contatto: è questo, hanno scoperto gli scienziati, uno dei segreti delleper riuscire a poggiarsi a tutta velocità sul nostro soffitto, atterrando sottosopra. E nemmeno i droni più evoluti e coordinati, finora, hanno raggiunto risultati paragonabili a questi insetti: un motivo in più per continuare a studiarli sempre più da vicino, e cercare un modo per imitarli alla perfezione. Ci sono voluti più di 50 anni di ricerca per comprendere la dinamica di atterraggio di questi acrobati naturali, e se finalmente abbiamo una risposta è grazie alle tecniche di ripresa di ultima generazione. Lo studio, appena pubblicato su Science Advances da un team di ricercatori della Pennsylvania State University, è infatti il risultato dell’analisi di decine e decine di video ravvicinati e al ralenti, dei quali qui vi riportiamo un ...

EnricoLetta : Orgoglio italiano (e pisano)! Al #TokyoForum ascolto l’applaudito intervento di Paolo Dario, presentato come leader… - makkox : scegliere la parte sbagliata nella favola. come fanno a non capirlo? boh - imediciofficial : I silenzi non fanno mai male come le parole che si è costretti a trattenere. #IMedici @RaiUno -