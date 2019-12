Calciomercato Juventus | sirene inglesi per un difensore | via a gennaio?

juvedipendenza

(Di lunedì 9 dicembre 2019)– Poco spazio. Può essere descritta così, in sole due parole, l’avventura di Demiral ala. In questi primi mesi ilturco non è riuscito a giocare con continuità ed è sempre stato chiuso da Bonucci e de Ligt. Ed è per questo che un suo addio aappare inevitabile. Nonostante il corteggiamento del Milan, il futuro di Demiral potrebbe essere in Premier League. Arsenal e Manchester United avrebbero infatti messo gli occhi sull’ex Sassuolo, che potrebbe trovare nei due club uno spazio importante., Demiral in premier league Ci sarebbe però un altro club inglese che potrebbe unirsi alla corsa per il classe ’98. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Sun’, il Tottenham starebbe pensando al centrale 21enne, che sarebbe così finito nella lista dei desideri di Josè Mourinho. Leggi anche: Bayer Leverkusen...

