Calcio | Carlo Ancelotti | “L’esonero da parte della società non mi spaventa”

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La situazione del Napoli è quanto mai complicata. La squadra sembra spaccata e le distanze trasempre più ampie. Gli azzurri domani (10 dicembre) affronteranno il Genk nella sfida decisiva per proseguire l’avventura in Champions League. Proprio nella conferenza di viglia, come riportato dal sitoGazzetta, al tecnico degli azzurri è stato chiesto cosa pensa di un possibile esonero:”La valigia per un allenatore deve essere sempre pronta, non puoi disfarla. Credo che essere messo in discussione in questa situazione sia assolutamente normale, sono preparato, è un’esperienza che ho già vissuto in passato, non mi spaventa o mi preoccupa che un giorno lapossa esonerarmi o io andare via. Ovviamente nel caso in cuiproseguirà la sua avventura sulla panchina del Napoli alcune situazioni devono cambiare:”Se non si verificano determinate ...

