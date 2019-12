Volley donne,a Conegliano Mondiale club

Trionfo a Shiaoxing, in Cina, per le campionesse d'Italia in carica diche mettono in bacheca anche ilper. In finale, trascinate dalla solita immensa Paola Egonu (33 punti), le Pantere di coach Santarelli rimontano e battono le turche dell'Eczacibasi Istanbul che andavano a caccia del 4° titolo iridato: finisce 3-1 per le venete con parziali 22-25 25-14 25-19 25-21.Stasera in Brasile,nelperuomini,tocca invece a Civitanova che affronta in finale il Sada Cruzeiro.(Di domenica 8 dicembre 2019)