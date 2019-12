Sondaggi OpenMedia della settimana | ancora in calo il M5S | esordio sotto al 2% per Azione

open.online

(Di domenica 8 dicembre 2019)è la media aritmeticale deisulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Open. Concorrono alla media tutti ipubblicati dai maggiori istituti demoscopici nellaappena conclusa. I numeri Nessuna variper i partiti di centrodestra. La Lega è al 32,7% (+0,2%), sostanzialmente stabile. Parte del risultato è dovuto al 34,7% attribuitogli da Tecnè, mentre i valori minimi sono 31,2% per Ixè e 31,5% per Euromedia. Invece l’istituto diretto da Alessandra Ghisleri segnala una perdita dell’1,5% per il partito di Matteo Salvini. Appare evidente che la strategia di attaccare il premier Conte sul fondo salva-stati Mes non ha dato, al momento, i frutti sperati. Sorride invece Giorgia Meloni: il suo FdI ha una media del 10%, già all’1%1 pieno per Ixé. Stabile anche Forza Italia al 6,9%, ma c’è ...

infoitinterno : Sondaggi, OpenMedia della settimana: quanti voti sta sfilando Meloni a Salvini -