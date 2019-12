Si faceva chiamare The lovely Meghan Spunta in rete il nomignolo della

ilgiornale

(Di domenica 8 dicembre 2019) Carlo Lanna Inilduchessa di Sussex quando, ancor prima di conoscere il Principe Harry, si dedicava ad attività benefiche Sono tanti, forse anche troppi, gli aneddoti suMarkle prima che diventasse duchessa di Sussex e moglie del Principe Harry. Ma tutti sappiamo che ancora prima di entrare fra le schierefamiglia inglese,era un’attrice molto quotata, una blogger, un’influencer e, soprattutto, una benefattrice. A farlo sapere è un’associazione canadese che lotta per i diritti dei più deboli e che, proprio di recente, ha avuto il supporto dalla coppia dei duchi di Sussex. Tramite l’account Twitter del St. Felix Centre di Toronto, è stato pubblicato di recente un post in cui si sottolinea l’importanza di conservare i ricordi di tutte quelle persone che, in passato, hanno condiviso la mission dell’associazione. Tra questi ...

