Roma, oggi l'omaggio all'Immacolata

In occasione della Festa dell', la Fanfara della Polizia di Stato si esibisce a, a Piazza Mignanelli, vicino a Piazza di Spagna, eseguendo l'Ave Maria di Gounod. Lì la statua della Madonna, sulla colonna, con i consueti omaggi floreali donati dai Vigili del Fuoco e dai fedeli. A seguire la Fanfara percorrerà via del Babuino fino a Piazza del Popolo per un breve intrattenimento musicale, per poi accompagnare la Santa Messa nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, nota anche come "Chiesa degli artisti".(Di domenica 8 dicembre 2019)