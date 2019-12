L’ex Ilva in bilico tra piano | esuberi e Procura

ilsole24ore

(Di domenica 8 dicembre 2019) Atteso per lunedì 9 dicembre il parere del Pm sulla proroga ai lavori di messa in sicurezza dello stabilimento.Tra i temi dello sciopero nazionale di 24 ore di martedì 10 dicembre anche l’incremento delle “comandate” da parte dell’azienda denunciato dai sindacati. Ovvero lavoratori che, proprio perché “comandati” di presidio agli impianti, non potranno scioperare

