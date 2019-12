repubblica

(Di domenica 8 dicembre 2019) Nell'ultima settimana di novembre i casi registrati erano 162. Ma in giro ci sono comunque virus che causano infezioni alle vie respiratorie

GiuseppeScapato : RT @rep_bari: Influenza, in Puglia il picco in arrivo a fine mese e durerà fino a febbraio. 'Ma attenti ai virus parainfluenzali' [aggiorna… - rep_bari : Influenza, in Puglia il picco in arrivo a fine mese e durerà fino a febbraio. 'Ma attenti ai virus parainfluenzali'… - micheledammicc1 : @CiccioCarrezza @agorarai @NichiVendola @catlatorre LA LEGA È BRAVA DA SOLA. SIFFRE L’INFLUENZA DI ALTRI PARTITI. P… -