agi

(Di domenica 8 dicembre 2019) Il? Liscio nella volta superiore, con uvetta e canditi. O con zuccherini e mandorle, a formare una crosta sottile e croccante. Ma non si tratta più un dolce tipico del Natale. Così come non lo è più il. L'uno e l'altro vivono, ormai, tutto l'anno. Capita persino di riceverlo in regalo per una cena, una festa. Intero o tagliato e servito a fette vive di luce propria anche fuori e al di là dell'albero di Natale. I migliori panettoni Tant'è che i migliori panettoni vengono decretati a Milano, nel “Day”, in pieno settembre ed è proprio in questa manifestazione che si ha la migliore rappresentazione delle tendenze del momento in fatto di gusti. Anche se non difettano pure quelli salati… E quest'anno Il miglior tradizionale è stato valutato quello di Francesco Bertolini, della pasticceria Casa del Dolce di San Bonifacio, in provincia di ...

sulsitodisimone : Il panettone e il pandoro non sono più dolci (solo) natalizi - zazoomblog : Il panettone e il pandoro non sono più dolci natalizi - #panettone #pandoro #dolci #natalizi - Agenzia_Italia : Il #panettone e il #pandoro non sono più dolci (solo) natalizi. -