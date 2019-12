Il kolossal conquista tutti da Mattarella a Marracash

ilgiornale

(Di domenica 8 dicembre 2019) Luigi Mascheroni Molti politici in sala, ben pochi gli intellettuali. Regia tecnologica e hollywoodiana Tradizione, tecnologia ipermoderma e voglia di. E Tosca la diva cantante, interpretata da una cantante superstar, e l'opera, dall'impianto antico e la diffusione digitale -pubblico, teatro e città. Alle 22, E lucevan le stelle, dopo 15 minuti di applausi, trionfo, cala l'ultimo sipario della Prima. Standing ovation, inchini sul palco e selfie nel foyer. E l'hashtag #primascala tra i top trend di Twitter. «La Tosca non è per» è solo una battuta del Nemico di 007 in Quantum of Solace. Giovani, senior, autorità, milf, vip, imprenditori, intenditori, presenzialisti, loggionisti persino e politicians. La Tosca che ha aperto la stagione della Scala, è stra-piaciuta, anche se qualche critico fa il suo mestiere e critica. Per il grande pubblico è ...

