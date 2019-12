Diletta Leotta | la clamorosa gaffe nel post-partita di Lazio-Juventus | “I Giardini di

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 dicembre 2019) È passata tutt’altro che inosservata ladineldi, match di serie A giocato sabato sera all’Olimpico e conclusosi 3 a 1 per i biancocelesti. La giornalista sportiva stava commentando l’esultanza dei giocatori, corsi sotto la curva Nord a godersi i festeggiamenti con i tifosi che hanno intonato “Idi marzo” quando è inciampata proprio sull’autore di questo grande successo.l’ha infatti attribuito ad Antonello Venditti, mentre è invece di Lucio Battisti. L’errore è diventato subito virale in Rete, con molti spettatori che hannoato il video su Twitter commentando indignati. Da parte sua, la– accortasi della– si è corretta nel collegamento successivo, scusandosi. Ma ormai la frittata era fatta, come si suol dire....

