Brescia | Corini | «Vinto uno scontro diretto Balotelli? Può dare ancora tanto»

Brescia - Tonali : “dispiace per Grosso - ma vogliamo bene a Corini” : ”Ovviamente dispiace per Grosso. Detto questo, vogliamo tutti bene a Corini. C’è fiducia e siamo contenti di ricominciare questo discorso. Siamo fiduciosi e siamo in grado di gestire queste situazioni”. Queste le parole di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, a margine del Gran Galà del calcio, dopo l’esonero di Grosso dopo tre partite e la decisione di riportare in panchina Corini. ”Sicuramente finora ...

Fabio Grosso non è più l’allenatore del Brescia - il suo posto sarà preso da Eugenio Corini : Fabio Grosso, ex calciatore e vincitore dei Mondiali di calcio con la nazionale italiana nel 2006, non è più l’allenatore del Brescia. La notizia è stata data dalla stessa società tramite un comunicato sul suo sito. Il Brescia ha aggiunto

Brescia - arriva l’ufficialità : esonerato Grosso - torna Corini : La notizia l’avevamo anticipata quasi subito, sin dal ko interno contro l’Atalanta. Poi la conferma di ieri, in attesa dell’ufficialità: Fabio Grosso non è più l’allenatore del Brescia, al suo posto ritorna Eugenio Corini. Questo il comunicato da parte della società lombarda sul proprio sito ufficiale. “Brescia Calcio comunica che Fabio Grosso non è più l’allenatore della Prima Squadra. A lui e a tutto il suo ...

Il Brescia perde contro l’Atalanta e la curva invoca l’ex allenatore Eugenio Corini : Il Brescia perde con l’Atalanta per 3 gol a 0 e la curva, per protesta, scandisce il nome del vecchio allenatore, Eugenio Corini. In tanti hanno abbandonato lo stadio prima del termine. Quando si è capito che sarebbe finita male. Molti addirittura prima di vedere il terzo gol, firmato Ilicic. La situazione, in casa Brescia, non è per niente serena. I giocatori, al termine della partita, hanno comunque ringraziato il pubblico presente. Ma ...

Brescia - gli ultras protestano per l’esonero di Corini : comunicato a difesa della curva veronese : Una trentina di ultras del Brescia 1911 ha protestato sotto gli uffici della sede del club contro l’esonero di Corini. I tifosi hanno cantato alcuni cori per l’ex tecnico e hanno appeso un grosso striscione con la scritta “grazie Eugenio“. Intonati cori anche contro la società. Dopo aver esploso alcuni petardi se ne sono andati. Gli stessi tifosi nel pomeriggio avevano diramato un comunicato a difesa della curva ...