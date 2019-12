A Vipiteno azione punitiva dei Krampus contro gli extracomunitari? No! Ecco cosa è

open.online

(Di domenica 8 dicembre 2019) In queste ore si parla tanto, e forse troppo, di un video apparso online dove idi, una cittadina dell’Alto Adige, avrebbero effettuato una sorta di raid punitivodegliin pieno giorno. Nel video si vedono questi “diavoli” che urlando fanno scappare un sacco di persone, per poi prendere a “bastonate” alcune di loro. La scena che ha scatenato lo scandalo è soprattutto quella di un ragazzo che, a terra, viene colpito anche con un calcio da parte di uno dei personaggi travestiti. Il tuo browser non supporta il tag iframe In realtà non risulta affatto che si sia trattato di un raid e non ci sono state intenzioni razziste nei confronti di. Il problema principale è che non tutti conoscono la tradizione locale e ciò che avviene, dunque, da anni in Alto Adige e non solo. Chi ha diffuso ...

NicoloSp : @Tg3web #vipiteno bisognerebbe riprendere la vecchia tradizione di prenderli (gli autori vili di codesta azione ) e… -