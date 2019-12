TUTTOSPORT – Ancelotti ad un bivio | Gattuso in vantaggio per sostituirlo

calciomercato.napoli

(Di sabato 7 dicembre 2019)conferma, Gennaroè in pole position per sostituireAll’interno di pagina 19 di ””, viene fatta un’analisi ad ampio raggio su quello che sarà il match di oggi contro l’Udinese. Alle ore 18 infatti presso la Dacia Arena andrà in scena una partita decisiva per il futuro di Carlo, come vi stiamo raccontando ormai da diversi giorni. Nel pezzo a firma di Paola Di Genova si legge come: ”Carloè giunto aldecisivo, perchè dopo la sconfitta di domenica al San Paolo contro il Bologna e con la squadra settima con 8 punti di distacco dalla zona Champions, il suo futuro e più che in bilico. Saranno gli esiti della partita di oggi e della gara di Champions, in programma martedi al San Paolo contro il Genk, ad emettere il verdetto sulla conferma del coach per it resto della stagione”. Il punto ...

