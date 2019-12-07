Traffico Roma del 07-12-2019 ore 13:30 (Di sabato 7 dicembre 2019) PER INCIDENTE CODE SU VIA DI TOR CARBONE ALTEZZA VIA DEL CASALE MARINI ALTRO INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SU VIA DELLE VIGNE NUOVE ALTEZZA VIA GUADAGNOLO Traffico INTENSO E RALLENTATO SU VIA SALARIA TRA VIA DEI PRATI FISCLI E AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST VERSO SAN GIOVANNI TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO OGGI FESTA DI QUARTIERE IN VIA MARCIANISE, CHE RESTA CHIUSA PER L’INTERA GIORNATA QUESTA SERA ALL’OLIMPICO LAZIO- JUVENTUS, GIA’ DAL POMERGGIO SOLITE MISURE STRAORDINARIE ALLA VIABILITÀ E ALLA SOSTA NELL’AREA DEL FORO ITALICO. RICORDIAMO CHE LO STADIO È RAGGIUNGIBILE CON NUMEROSE LINEE BUS E CON LA LINEA TRAM 2 IN PARTENZA DA PIAZZALE FLAMINIO. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 ...
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 07-12-2019 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : #Roma #traffico #incidente - Raccordo Anulare code a tratti tra Casilina e Prenestina > interna #luceverde #Lazio -
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Traffico Roma del 07-12-2019 ore 09:00 RomaDailyNews
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Traffico Roma del 07-12-2019 ore 09:00 RomaDailyNews
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 12 : 30: SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTO TRA TIBURTINA E USCITA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CON RIPERCUSSIONI SULLA A24 DOVE CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO TANGENZIALE EST . Traffico RALLENTATO PER Traffico INTENSO IN VIA PRENESTINA TRA VIA EBOLI E VIA DELL’ACQUA VERGINE VERSO IL CENTRO. SULLA VIA BOCCEA RALLENTAMENTI TRA VIA BRA E PIAZZA DEI GIURECONSULTI , RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN VIA GREGORIO XI TRA VIA GIOVANNI NOVELLI E VIA ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 11 : 30: SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTO TRA TIBURTINA E USCITA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI CON RIPERCUSSIONI SULLA A24 DOVE CI SONO CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO TANGENZIALE EST . Traffico RALLENTATO PER Traffico INTENSO IN VIA PRENESTINA TRA VIA EBOLI E VIA DELL’ACQUA VERGINE VERSO IL CENTRO. SULLA VIA BOCCEA RALLENTAMENTI TRA VIA BRA E PIAZZA DEI GIURECONSULTI , RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN VIA GREGORIO XI TRA VIA GIOVANNI NOVELLI E VIA ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 10 : 30: Traffico RALLENTATO PER Traffico INTENSO IN VIA PRENESTINA TRA VIA EBOLI E VIA DELL’ACQUA VERGINE VERSO IL CENTRO. SULLA VIA BOCCEA RALLENTAMENTI TRA LARGO GREGORIO XIII E PIAZZA DEI GIURECONSULTI NELLE DUE DIREZIONI POSSIBILI RALLENTAMENTI INCIDENTE IN VIA MATTIA BATTISTINI ALTEZZA DI VIA MELCHIADE PAPA, UN ALTRO INCIDENTE SEGNALATO IN VIA FLAMINIA NUOVA IN PROSSIMITà DI VIA GIOVANNI FABBRONI. A PRIMAVALLE MANIFESTAZIONE IN VIA ADELINA ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 09 : 30: Traffico RALLENTATO PER Traffico INTENSO IN VIA PRENESTINA TRA VIA EBOLI E VIA DELL’ACQUA VERGINE VERSO IL CENTRO. SULLA VIA BOCCEA RALLENTAMENTI TRA LARGO GREGORIO XIII E PIAZZA DEI GIURECONSULTI NELLE DUE DIREZIONI POSSIBILI RALLENTAMENTI INCIDENTE IN VIA MATTIA BATTISTINI ALTEZZA DI VIA MELCHIADE PAPA, UN ALTRO INCIDENTE SEGNALATO IN VIA FLAMINIA NUOVA IN PROSSIMITà DI VIA GIOVANNI FABBRONI. A PRIMAVALLE MANIFESTAZIONE IN VIA ADELINA ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 09 : 00: Traffico IN AUMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA VIA BOCCEA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA LARGO GREGORIO XIII E PIAZZA DEI GIURECONSULTI NELLE DUE DIREZIONI LAVORI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA IN VIA MONTE VERDE, CHIUSO IL TRATTO TRA VIALE DEI COLLI PORTUENSI E VIA VINCENZO TIZZANI. A PRIMAVALLE POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA MATTINA PER UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN VIA ADELINA PATTI, ALLE ORE 11 I ...
Traffico Roma del 07-12-2019 ore 08 : 30: Traffico IN AUMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA VIA BOCCEA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA LARGO GREGORIO XIII E PIAZZA DEI GIURECONSULTI NELLE DUE DIREZIONI LAVORI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA IN VIA MONTE VERDE, CHIUSO IL TRATTO TRA VIALE DEI COLLI PORTUENSI E VIA VINCENZO TIZZANI. A PRIMAVALLE POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA MATTINA PER UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN VIA ADELINA PATTI, ALLE ORE 11 I ...
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