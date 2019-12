Milano | scontro tra filobus e camion rifiuti | 18 feriti | una è in coma

blogo

(Di sabato 7 dicembre 2019) Asta diventando pericoloso prendere i mezzi pubblici. Ieri una brusca frenata in metro, a San Babila, ha provocato il ferimento di otto persone che erano a bordo, questa mattina, in via Egisto Bezzi, unATM della linea 90 si è scontrato con undeiAmsa e sono rimaste ferite almeno 18 persone, di cui una, una donna di 49 anni, sarebbe addirittura inperché è stata praticamente sbalzata dal bis. Sul bus c'erano 15 persone. Secondo le prime notizie diffuse uno dei due autisti dei veicoli che si sono scontrati sarebbe rimasto incastrato nell'abitacolo, ma cosciente. Dovrebbe essere lui il 47enne che ha riportato un trauma cranico commotivo, ma non è in condizioni gravi. Altre nove persone hanno delle contusioni e una ha la sospetta frattura del femore. Il 118 ha dovuto dichiarare una maxi emergenza e inviare i suoi mezzi sul posto.

