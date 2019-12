LIVE Sci alpino | Discesa libera Lake Louise 2019 in DIRETTA | super Marsaglia terza!

oasport

(Di sabato 7 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:16 Haaser parte bene ma commette una serie di errori e finisce 13ma e lontana dalle posizioni che contano. 22:14 Comincia la gara di Haaser, uno degli ultimi pericoli per il podio. 22:12 Juliana Suter non impensierisce le prime e paga al traguardo quasi 3 secondi. 22:10 Non riesce mai ad entrare nella gara Curtoni, 15ma a 1″80 dalla testa. 22:09 Tocca ad un’altra azzurra: Irene Curtoni. 22:08 GRANDISSIMA! L’italiana si rende protagonista di una gara straordinaria e si porta in terza posizione a 43 centesimi da Schmidhofer, scalzando Ledecka dal podio virtuale. 22:06 Comincia la gara dell’azzurra. 22:05 Gara momentaneamente sospesa, bisognerà attendere un po’ per la nostra. 22:03 Gran peccato per la norvegese che stava disputando una buona prova prima di cadere male in atterraggio. Per ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa libera Lake Louise 2019 in DIRETTA: Sofia Goggia serve la gara perfetta! Si parte alle 21 -… - zazoomnews : LIVE Sci alpino Discesa libera Lake Louise 2019 in DIRETTA: Ledecka di nuovo in testa con una gran prova! Attesa pe… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa libera Lake Louise 2019 in DIRETTA: Ledecka di nuovo in testa con una gran prova! Attesa pe… -