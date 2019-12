L' ira dei sindaci per i furti | È il fallimento dello Stato

ilgiornale

(Di sabato 7 dicembre 2019) Francesca Bernasconi Ichiedono più controlli e più polizia. Le forze dell'ordine: "Siamo sotto organico" Bande di ladri proffessionisti, che entrano nelle abitazioni senza paura e saccheggiano le città. Poi scappano. Succede in tutta Italia e idei Comuni lanciano l'allarme. E l'ultimo furto in villa a Bazzano, finito in tragedia, scatena le polemiche. Il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscino, lo ha definito "il", che fa promesse, ma non le mantiene: "Dovevano arrivare più militari. Zero in più ne sono arrivati. Dovevano arrivare risorse. Zero in più ne sono arrivate", scrive su Facebook. Poi aggiunge: "Basta prenderci in giro. Basta prendere in giro le comunità". Emerge una sensazione di solitudine e abbandono, condivisa anche da altri. "Sulla sicurezza negli ultimi tempi si è sentita molta propaganda e poche cose concrete ...

