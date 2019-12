I crimini di guerra turchi nel nord est della Siria

it.insideover

(Di sabato 7 dicembre 2019) La safe zone imposta nelesta seguito di un accordo tra la Russia e laa si dimostra sempre meno sicura ogni giorno che passa. A mettere in evidenza la continua violazione dei diritti umani nell’area sotto il controllo turco e l’aumento del numero dei morti – per lo più civili – è il report pubblicato dal Rojava Information Center. Gli analisti del Ric hanno raccolto prove deicommessi nella cosiddetta safe zone intervistando la popolazione locale e analizzando video e foto reperibili anche online e pubblicate dagli stesi membri delle milizie jihadiste che operano nelest a sostegnoa. I dati Secondo quanto riportato dal Rojava Information Center, sono 151 le violazioni a carico dell’esercito turco e delle milizie cooptate da Ankara e attive nelestsotto il nome di Syrian National Army. I ...

