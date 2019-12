Dieta prima di Natale | il menu per essere in forma

vanityfair

(Di sabato 7 dicembre 2019) INVOLTINI DI VERZA CON TONNO IN SCATOLA E MANDORLE INSALATA DI PUNTARELLE CON ACCIUGHE, OLIVE TAGGIASCHE E FRUTTA SECCACREMA DI TOPINAMBUR CON SALMONE E SESAMO TOSTATO TORTINO DI RICOTTA AL FORNO CON SARDINE ED ERBE AROMATICHEBULGUR AL LIMONE CON SGOMBRI E ZENZEROLe abbuffate natalizie e il rischio di ingrassare durante le feste vi mettono ansia? Siete in buona compagnia. Ben un italiano su 3 (32%) teme ie vive con agitazione (35%) e sensi di colpa (29%) i pranzi e i cenoni. Lo rileva un’indagine condotta da Nutrimente Onlus. In questo periodo il rischio di lasciarsi andare a tavola e di ingrassare è senza dubbio elevato. La conferma arriva anche dagli esperti. «Il periodo natalizio rischia di lasciare il segno sul peso, che può aumentare anche di quattro chili» afferma il professor Pietro Antonio Migliaccio, nutrizionista e presidente emerito della SISA (Società italiana di ...

