Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2019-2020 | le graduatorie dopo la seconda

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) L’austriaca Nicole Schmidhofer si è aggiudicata ladiscesa libera andata in scena in questo weekend a Lake Louise, sede della prima tappa stagionale didelriservata alle velociste. Con il secondo posto odierno, Mikaela Shiffrin ha allungato ulteriormente nellagenerale diportandosi a +270 nei confronti della svizzera Michelle Gisin e a +296 sulla ceca Ester Ledecka. Di seguito le classifiche delladeldi sciGENERALEDELSCI1. Mikaela Shiffrin (USA) 446 2. Michelle Gisin (Svizzera) 176 3. Ester Ledecka (Repubblica Ceca) 150 4. Petra Vlhova (Slovacchia) 138 5. Nicole Schimdhofer (Austria) 136 6. Viktoria Rebensburg (Germania) 135 7. Wendy Holdener (Svizzera) 128 8. Corinne Suter (Svizzera) 125 8. Federica Brignone (Italia) 125 10. Marta Bassino (Italia) ...

infoitsport : Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2019-2020: le graduatorie dopo la discesa di Beaver Creek. Mayer in testa, Pa… - sensazionivarie : @bladistic Primo anno: ah ma gioca grazie al lavoro di Conte. Secondo anno: 10 in classifica dopo mezzo girone di a… - GiovaB95 : @stetho83 @Diohakann Limone ha vinto una coppa, è terzo in classifica e soprattutto non è disoccupato -