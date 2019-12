Calcio, anticipo Udinese-Napoli 1-1

finisce con uno scialbo 1-1 che non soddisfa nessuno. Due squadre in difficoltà che cercano il rilancio in campionato.I partenopei cominciano con slancio, ma i friulani fanno buona guardia e colpiscono al 32' con Lasagna imbeccato da Fofana. Nella ripresa Ancelotti inserisce Llorente per Insigne.Gli azzurri tentano il forcing che va in porto al 69' con Zielinski.L'perde qualche energia ma ilnon è ordinato e va a folate. All'86'ci prova Llorente ma colpisce fuori misura e il risultato non cambia.(Di sabato 7 dicembre 2019)