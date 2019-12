Biella | sindaco indagato per peculato Negò la cittadinanza a Segre | offrendola a Ezio

fanpage

(Di sabato 7 dicembre 2019) Illeghista diClaudio Corradino èper: avrebbe utilizzato l'auto blu per scopi privati. La giunta di centrodestra è ancora nella bufera: qualche settimana fa il comune leghista aveva negato laonoraria a Liliana, per offrirla al comicoGreggio.

