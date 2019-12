Terremoti al Sud | scossa nella notte a Napoli

notizie

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Paura questanel sud Italia per unadi terremoto verificatasi a. Stando ai dati riportati dall’Ingv, si sarebbe trattato di unadi lieve intensità ma poco profonda e quindi chiaramente avvertita dalla popolazione. Il sisma è stato rilevato dai sismografi attorno all’1.17 dellatra giovedì e venerdì e avrebbe creato il panico tra la popolazione, costretta sempre più spesso ultimamente a sentire preoccupanti oscillazioni della terra.al sud:Tanta paura questae nei comuni circostanti per unadi terremoto. Il sisma è stato registrato dai sismografi all’1,17 con epicentro a. Stando agli esperti, infatti, il terremoto non avrebbe avuto origine in mare ma sulla terra ferma, trae Pozzuoli, ad una profondità di soli 2 km. Tanta la paura tra la popolazione che è scesa in strada per ...

Intuitizioni : I grandi terremoti del Sud Italia hanno portato lo spopolamento... Fine - infoitestero : Terremoti in Bosnia: nuove scosse nel sud del Paese -