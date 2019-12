Sci alpino | startlist e pettorali di partenza Discesa femminile Lake Louise 2019

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Comincia la stagione della velocità nella Coppa del Mondodi sci-2020. Asi parte con la prima delle due discese libere in programma. C’è grande attesa in casa Italia per Sofia Goggia, che cerca il primo successo della carriera sulle nevi canadesi. La bergamasca dovrà vedersela con Ilka Stuhec e Nicole Schmidhofer, ma attenzione anche ad una Mikaela Shiffrin che ha già vinto in. Di seguito il programma completo della primalibera di, valevole per la Coppa del Mondodi sci. La gara sarà trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO VENERDI’ 6 DICEMBRE: 20.30:libera...

