Plastic e sugar tax | nel governo è una tregua a tempo Renzi rinvia lo scontro | «Vogliamo

(Di sabato 7 dicembre 2019) Per Conte l’accordo sulla prossima manovra economica è «completo», ma le armi all’interno della maggioranza dopo il vertice-fiume a palazzo Chigi sono soloraneamente deposte. A tenere banco saranno ancora le tassa sugli imballaggi dia e sulle bevande zuccherate, per il momentote e ridotte stando a quanto annunciato dal premier, ma che Italia viva ha tutte le intenzioni di eliminare. In una nota, il partitoano ha esultato per aver «cancellato l’aumento dell’Iva, la tassa sulle auto aziendali, sul gasolio… Le tasse sullaa e sullo zucchero sono statete, ma per noi è una priorità cancellarle del tutto e lavoreremo nei prossimi mesi per questo». Ilnasce per evitare l’aumento dell’Iva. Primo obiettivo raggiunto

