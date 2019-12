Pattinaggio artistico | programma di oggi Finale Grand Prix Torino 2019 | orari | tv

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Arriveranno i primi responsi nella giornata di, venerdì 6 dicembre, alle Finali della venticinquesima edizione deldidi figura, inquesta settimana al PalaVela di. Si inizierà alle ore 15:00 con la rhythm dance Junior, gara che precederà l’avvincentissimolibero individuale Junior femminile (16:20), dove si sfideranno Alysa Liu, Daria Usacheva, Kseniia Sinitsyna e Kamila Valieva, in questo momento vicine in una classifica cortissima. A partire dalle 18:30 lo spettacolo sarà garantito dalle prove della massima categoria: scenderanno prima in pista i pattinatori della danza sul ghiaccio, con Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron pronti a registrare l’ennesimo record del mondo, per poi lasciare spazio al meraviglioso confronto tra l’armata di Eteri Tutberidze e la nipponica Rika Kihira. I fari saranno puntati su ...

