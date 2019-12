Noemi Letizia a The Real Housewives - Napoli | Sono una donna con una dignità

blogo

(Di venerdì 6 dicembre 2019) In onda su Dplay Plus, la piattaforma in streaming del Nove e altri canali Discovery, Theracconta la vita di sei donne partenopee tra feste e quotidianità. Tra queste figura anche, diventata famosa per aver avuto 10 anni fa Silvio Berlusconi alla sua festa di diciottesimo.La ragazza, ora madre di tre figli, ha dichiarato al programma: “Ho unache non finisce più. Per annistata eancora oggi uno degli argomenti dei salotti di tutta Italia sulla base del nulla perché nessuno conosce veramentee ho deciso oggi di mettermi in gioco.una spalla forte, nonostante tutto quello che mi è successo, io ho tante debolezze, fragilità ma oggiunache combatte per se stessa, per i suoi figli”. Il suo unico rimpianto invece è stato ricorrere al chirurgo: "A 18 anni ho deciso di farmi una pompatina alla bocca solo che ho ...

