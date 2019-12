Napoli | la protesta degli ultrà non si placa | striscioni in città

anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– “Tu che vai allo stadio: diserta. Liberi di tifare”. Sono spuntati in diverse zone dellagliultras delche stanno proseguendo la contestazione contro le misure adottate dalla Questura, che ha emesso multe e daspo per aver violato il regolamento d’uso dello stadio San Paolo. L'articolo, lanon siinproviene da Anteprima24.it.

