Maurizio Cattelan Banana attaccata al muro da 120 mila euro | ironia sui social

ilsussidiario

(Di venerdì 6 dicembre 2019)ha presentato la sua ultima opera a Miami: ecco laappesa alcon lo scotch, battuta per 120dollari, le reazioni.

AsciaBipenne : Maurizio Cattelan, venduta la banana attaccata al muro: il prezzo - ZetatielleM : Puntuale come il Natale ( per non dire come una disgrazia), è arrivata l'ultima opera di Maurizio Cattelan. Una ba… - ValeriaZacc : ?????? 'Superato il primo impatto e le apparenze, l’opera vuole invitare – coi suoi evidenti riferimenti alla pop... -