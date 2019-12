Matteo Salvini | “Non mangio Nutella perché è fatta con nocciole turche” Sul sito della

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tutta colpa delleTurchia seha detto addio alla sua (ormai ex) amata. L’ha dichiarato ieri durante un comizio a Ravenna: “Ho scoperto che usaturche, e io preferisco aiutare le aziende che usano prodotti italiani, preferisco mangiare italiano, aiutare gli agricoltori italiani”. A chi gli chiedevasue abitudini alimentari, il leaderLega ha puntualizzato che tra il “pane e salame e due sardine” ora non c’è più spazio per la crema spalmabileFerrero. È dunque la fine di un amore lungo e molto social, visti i numerosi post con cuinel tempo ha celebrato la, e la Ferrero, come esempi dell’eccellenza italiana. Da quello del 26 dicembre 2018 in cui mostrava una fetta di pane ricoperta di crema al cioccolato eper il proprio Santo Stefano fino all’ultimissimo, postato neanche due settimane fa su Tik Tok, ...

