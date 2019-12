Jennifer Aniston | La mia infanzia? Ho avuto due genitori crudeli

ilgiornale

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Sandra Rondini L'attrice si è sfogata in una intervista ricordando come il'abbiano fatta sempre sentire una nullità, prospettando per lei solo un futuro di fallimenti, senza incoraggiarla mai, qualunque cosa facesse In una lunga intervista rilasciata al magazine People,ha raccontato di come i suoil’abbiano cresciuta sminuendola di continuo e senza mai incoraggiarla a inseguire i suoi sogni perché "mi ritenevano mediocre in tutto". Parole dure quelle della star 50enne che oggi è diventata una delle dive hollywoodiane più famose e pagate, prendendosi così la sua bella rivincita. Ma fino all'adolescenza i, poco fiduciosi nelle sue doti da attrice, le prospettavano una vita di stenti e fallimenti. "Per fortuna poi arrivò 'Friends' e finalmente riuscii a realizzarmi", racconta oggi la, spiegando che “fino ad allora i miei ...

