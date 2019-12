India | stuprano ragazza e la ammazzano | uccisi dalla polizia A Unnao violentatori

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Erano in carcere da una settimana, accusati di avere stuprato e soffocato una veterinaria di 27 anni lo scorso 27 novembre. Lali ha portati fuori da Hyderabad, sul luogo del femminicidio, un sottopassaggio a Chatanpally, per ricostruire le violenze e procedere con le indagini. A quel punto, racconta la, i quattro hanno attaccato gli agenti con pietre e bastoni, hanno rubato delle armi e iniziato a sparare. A quel punto sono stati invitati ad arrendersi ma l’attacco è proseguito, quindi i poliziotti hanno sparato e li hannosul posto. Un portavoce delle forze dell’ordine ha anche aggiunto che, durante gli interrogatori, avevano confessato i crimini. Secondo le ricostruzioni ufficiali, la sera del 27 novembre gli aggressori avevano manomesso lo scooter dellae si erano offerti di aiutarla quando la giovane era andata a riprendere il mezzo per ...

