Getta un bambino dalla balconata della Tate Modern di Londra per finire in tivù | 18enne

ilsecoloxix

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Ha confessato il ragazzo con problemi psichici che ad agosto gettò il piccolo di sei anni dal decimo piano

Marco_chp1 : RT @ilgiornale: #Londra, 17enne getta bambino dalla “Tate Gallery” per andare in tv - codeghino10 : RT @ilgiornale: #Londra, 17enne getta bambino dalla “Tate Gallery” per andare in tv -