(Di venerdì 6 dicembre 2019) L’effettuata nelle scorse ore sul corpo di Veronica Cadei ha avuto un esito a sorpresa: la 19enne non è morta per una forma difulminante, come credevano i medici. La giovane studentessadi Matematica si era sentita male lunedì pomeriggio a, mentre si trovava alla Cattolica. Immediatamente un amico l’aveva accompagnata al pronto soccorso degli Ospedali Civili. Nonostante la febbre alta, la situazione inizialmente era sembrata sotto controllo, ma in poche ore il quadro clinico era peggiorato, fino al decesso nella notte tra lunedì e martedì. In quelle ore si era parlato dida meningococco, ma l’ordinata dal magistrato competente ha chiarito le cause del malore della ragazza: “un’generalizzata fulminante non prevedibile”....

vincecamaggio : Brescia, autopsia sull'universitaria: non è deceduta di meningite, ma per un'infezione - Andrez1si : RT @Stefbazzi: ?? Dunque dopo che si è saputo che la ragazza era vaccinata, chi ha fatto l'autopsia dichiara che non è morta per la #meningi… - MarySpes : RT @Stefbazzi: ?? Dunque dopo che si è saputo che la ragazza era vaccinata, chi ha fatto l'autopsia dichiara che non è morta per la #meningi… -