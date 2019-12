Ancelotti “hackerato” da De Laurentiis | l’assurda clausola presente nel contratto

anteprima24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Aurelio Deha le chiavi d’accesso degli account social del suo allenatore. E’ questa la notizia che rivela l’edizione odierna de “Il Fatto Quotidiano“. Il quotidiano ha svelato alcuni dettagli sulche legaal Napoli con alcuni particolari alquanto insoliti. Arrivano anche novità sull’ingaggio dell’allenatore, dato che si è sempre creduto che guadagnasse una cifra di base vicina ai 6 milioni., invece, non guadagnerebbe 6 milioni netti, ma 3.593.725 per i primi due anni che salgono a 3.993.725 il terzo anno. La penale per rescindere ildisarebbe stata di La penale era di 750.000 euro se esercitata entro il 31/05/2019, se esercitata entro il 31/05/2020, è di 500.000. L’allenatore si impegna inoltre “a custodire con diligenza gli indumenti ed i materiali ...

