Addio bottiglie di plastica | Arpac Campania aderisce a #PlasticFree

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È possibile eliminare del tutto l’utilizzo dellanegli uffici pubblici?muove alcuni passi significativi in questa direzione, in linea con la sua vocazione di tutela degli ecosistemi. Dopo aver aderito, in estate, alla campagnalanciata un anno fa dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa, l’Agenzia ambientale campana ha aggiudicato la fornitura di dieci erogatori di acqua microfiltrata, collegati alla rete idrica, che saranno installati in ciascuna sede dell’Ente. «Con questa iniziativa», commenta il commissario straordinario dell’Agenzia, Stefano Sorvino, «si stima che eviteremo il consumo di più di 150milatte diogni anno. Un risultato non trascurabile, che si inserisce nello sforzo didi promuovere comportamenti ecosostenibili: un compito che ben si sposa con la sua missione istituzionale di ...

