romadailynews

(Di giovedì 5 dicembre 2019)dailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio i sindacati respingono il nuovo piano per loro valido l’accordo del 6 settembre 2018 l’ho detto la segretaria della CISL Annamaria Furlan parlando a nome di tutti i sindacati enti nel corso del tavolo sulla Service al mese sciopero dei lavoratori e Silva e manifestazione Nazionale ail 10 dicembre hanno deciso i sindacati al termine del tavolo sparse dormita al mise respingendo nuovo piano industriale presentato dall’azienda con 4700 esuberi al 2023 paura per l’harbour la storica base navale a 13 km da Honolulu nelle Hawaii che ospita la flotta statunitense nelle Pacifico nel primo pomeriggio di ieri un militare aperto improvvisamente il fuoco uccidendo 2 persone e ferendone una terza prima di togliersi la vita sparandosi alla testa si sa ancora poco della ...

OfficialASRoma : ?? Nicolò Zaniolo ha preso parte attiva a sei gol nelle ultime sei partite nelle competizioni europee con la Roma co… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 05-12-2019 ore 07:10: romadailynews radiogiornale ritrovate l… - Borseit : RT @lauranaka: Finalmente si scopre la manovra lacrime e sangue di #UniCredit decisa dal regista francese #Mustier: benservito a 8 mila dip… -