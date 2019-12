Tentato omicidio allo Zen | 48enne crivellato da colpi di arma da fuoco

direttasicilia

(Di venerdì 6 dicembre 2019) SparatoriaZen di Palermo. Un uomo di 48 anni è stato ricoverato all’ospedale Villa Sofia in gravissime condizioni dopo che è statoda alcunidida. L’agguato si è consumato in via Costante Girardengo in pieno quartiere Zen, proprio sotto casa di Salvatore Maranzano, questo il nome della vittima, classe 1971. Si tratta di un ex pip che prestava servizio in una scuola palermitana. L’uomo, una volta giunto a Villa Sofia in condizioni disperate, è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico d’urgenza. Sul luogo deldello Zen numerose auto della Squadra Mobile della Polizia che ora sta battendo ogni pista per risalire agli autori dell’agguato. Dalle prime ricostruzioni del, sembrerebbe che a sparare siano stati due uomini a bordo di uno scooter, Non si sa ancora se siano stati sparati...