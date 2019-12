Prima della Scala | paillettes e borracce da “generazione Greta” | l’anteprima under 30

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Sono i primi a vedere Tosca, con tre giorni d’anticipo rispetto al blasonato parterre del 7 dicembre, fatto di autorità, politici e celebrità. Arrivano in lungo, sfidando il selciato con il tacco a spillo o direttamente dal lavoro, con lo zaino sulle spalle. Sono generosi con gli applausi, elegantissimi, carichi d’entusiasmo. E, ovviamente, armati di smartphone: sono i ragazzi dell’AnteGiovani del Teatro Alla, la serata del 4 dicembre dedicata a chi ha meno di trent’anni, che da anni fa sempre il tutto esaurito. “Questa è l’unica occasione in cui posso permettermi un biglietto per la“, commenta Elisa, 21 anni, studentessa fuorisede a Milano. “L’opera è meravigliosa, è la miavolta e sono rimasta impressionata, spero di poter tornare”. Un biglietto per questa serata costa 20 euro: praticamente un paio di drink in un locale del ...

