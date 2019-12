Michela Brambilla con un maialino davanti a Montecitorio | Stop alle torture fisiche

huffingtonpost

(Di giovedì 5 dicembre 2019) A spassocon unrosa al guinzaglio. Vittoria, presidente e fondatrice della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, ha scelto il “piccolo” Dior, un lindo suino da compagnia, come testimonial della proposta di legge che intende promuovere e che è volta migliorare le condizioni di vita dei suini che vengonovati a scopo alimentare.″È arrivato il momento di affrontare seriamente il problema delle condizioni degli animali che vivono invamento” annuncia la ex ministro del governo Berlusconi che, seduta con il suinogli scalini della Camera dei deputati, protesta: “Loro purtroppo non muoiono mai di vecchiaia ma finiscono nelle tavole degli italiani: lee psicologichequali sono sottoposti sono inimmaginabili”.con il suo movimento ha fatto anche delle ...

