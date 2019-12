Lite per testamento | padre accoltella il figlio alla gola

cronacasocial

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Un uomo di 82 anni è stato arrestato a Milano per il tentato omicidio deldi 53 anni,tonel corso di unascoppiata per disaccordi su un. È accaduto alle 11:50 di ieri – mercoledì 4 novembre – ma i carabinieri del comando provinciale l’hanno comunicata solo nella tarda mattinata di oggi. Il 53enne, come riportato dall’Ansa, è stato trasportato d’urgenzaclinica Città Studi dove è stato operatofaringe. Al momento sarebbe fuori pericolo. LEGGI ANCHE: Chi è Sarah Tognazzi, la figlia del regista Ricky. L’aggressione è avvenuta in corso Plebisciti, subito dopo aver colpito il(che ha precedenti), l’anziano si è allontanato, salvo poi costituirsi qualche ora dopo al commissariato di polizia di Monforte. L’uomo ha portato con sé anche il coltello usato. Il giudice, in virtù ...

