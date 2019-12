Corruzione | si dimette capo degli ispettori di Bonafede

newsmondo

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ministero della Giustizia, indagato Andrea Nocera,dell’Ispettorato. È al centro di un possibile caso di. Nuovo possibile terremoto nel mondo della magistratura. E questa volta l’avvocato nel mirino, indagato per, è Andrea Nocera, ildell’Ispettorato del Ministero della Giustizia Andrea Nocera. Parliamo di fatto di un braccio destro del ministro. Indagato Andrea Nocera,dell’Ispettorato del Ministero della Giustizia Il presunto caso diè emerso nel corso delle indagini condotte da Henry John Woodcock e Giuseppe Cimmarotta Il dimissionariodell’Ispettorato del ministero della Giustizia è sul registroindagati per un presunto caso di. Secondo le ipotesiinquirenti, l’avvocato avrebbe scambiato informazioni sui procedimenti penali in corso con biglietti per ...

