Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | lui ci ha provato con un’altra? Il gossip

(Di giovedì 5 dicembre 2019)ha flirtato con un’altra donna? Il retroscena choc sul fidanzato diGiusto ieri è circolata la news sul fatto chesarebbero vicini al matrimonio. Ma ecco che in queste ore Alberto Dandolo ha riportato un clamoroso retroscena sulla coppietta che potrebbe mandarla in crisi. Cos’è successo? Il popolare giornalista, nella sua rubrica sul settimanale Oggi, ha rivelato chepare ci abbiacon un’altra. Questa donna avrebbe una quarantina di anni e sarebbe molto famosa nei salotti della Milano bene. L’incontro trae questa signora sarebbe avvenuto qualche giorno fa in un noto ristorante a Milano. E proprio lì, complice qualche bicchierino di troppo, il fidanzato diavrebbe fatto qualche avance di troppo alla donna. Sarà vero? Davveroha ...

