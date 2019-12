Vento forte in Sardegna | alberi e rami caduti a Sassari | danni e disagi

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Forti raffiche diquesta mattina ahanno provocato: dalle prime ore di oggi gli operai del settore Ambiente del Comune sono impegnati nel rimuoverein corso Margherita di Savoia, nella scuola di via Oriani, nel piazzale Cappuccini e vicino al Conservatorio di musica. Gli operai saranno impegnati anche in via Amendola, via Napoli, viale Umberto e viale Trento. Le ditte appaltatrici dei giardini sono intervenute per abbattere un grosso albero nei giardini di via Venezia, ai giardini pubblici dell’emiciclo Garibaldi e in via Washington. Ad Alghero la copertura isolante e la grondaia di una vecchia palazzina di via Manzoni si sono staccate e sono precipitate per strada tra le auto. Per fortuna non si sono registrati feriti. Sul posto i vigili del fuoco, che stanno provvedendo a mettere in sicurezza l’area e ad accertare la stabilità ...

