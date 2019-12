Toto Cutugno ha scritto 4 canzoni a Francesco Monte

notizie

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Molti sono stati i Vip che sono rinati grazie alle loro performance a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Le carriere di Alessandro Greco, Amadeus e addirittura del compianto Fabrizio Frizzi hanno infatti ricevuto un balzo in avanti dopo aver fatto parte della popolare trasmissione di Rai Uno. Così di recente anche l’ex tronistaha dato prova di non cavarsela affatto male nel canto, tanto da tentare una nuova esperienza lavorativa in tale ambito., nuova carriera? Proprio grazie alle sue apparizioni nello show di casa Rai,sarebbe dunque stato notato da un noto esponente della musica italiana. Si tratta niente meno che di, ambasciatore per eccellenza della canzone nostrana nel mondo, nonché molto apprezzato in Russia, come i colleghi Pupo, Al Bano e Romina Power. Pertanto, dopo l’esperienza a Tale e Quale Show, secondo ...

