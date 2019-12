Torino | l’ex portiere Matteo Sereni prosciolto dalle accuse di molestie

Sereni non ha abusato della figlia - l’ex portiere del Torino prosciolto dalle accuse : Matteo Sereni non ha abusato della figlia. Ha dovuto aspettare quasi 9 anni (nei quali non ha potuto vedere i propri figli) per farselo confermare anche dal gip di Torino, Francesca Firrao, che alla fine di un calvario giudiziario ha archiviato — su richiesta della Procura — il procedimento che lo vedeva imputato dal 2011. L’ex portiere di Samp, Lazio e Torino – scrive il Corriere Torino – era stato denunciato dall’ex moglie ...

Torino - debiti col fisco : l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto costretta a vendere i negozi : Problemi con il fisco per l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto. Per risolvere il contenzioso con l’Erario, che in realtà va avanti da anni, alcuni mesi fa la showgirl 33enne aveva presentato la domanda di amMissione alla procedura di liquidazione del debito, come previsto dalla legge 3 del 2012, la famosa norma per salvare i cittadini dalle difficoltà nei pagamenti delle tasse. Nelle scorse ore il giudice del Tribunale di Ivrea Matteo Buffoni ha ...

L’ex calciatore Claudio Marchisio ha iniziato a scrivere per l’edizione di Torino del Corriere della Sera : Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus e della nazionale italiana, ha iniziato a scrivere per l’edizione di Torino del Corriere della Sera. Nel suo primo articolo di questa nuova collaborazione Marchisio – che ha 33 anni e ha annunciato il

A Report l’ex questore di Torino. Fu lui ad accorgersi che nel 2018 la Juventus dava ancora i biglietti gratis agli ultras : La puntata di domani di Report torna a trattare della Juve e degli ultras. Il Fatto Quotidiano riporta oggi un’anticipazione di quello che andrà in onda e scrive che l’interrogativo è se la denuncia della Juve del 2008, da cui è partita l’indagine che ha portato ai numerosi arresti, sia stata spontanea Risponde l’ex questore di Torino, Francesco Messina, oggi allo Sco, con una lettera riservata (e ancora inedita) datata aprile ...

Torino - paura in casa di Claudio Marchisio : rapinatori armati minacciano l’ex calciatore : Tanto spavento e, per fortuna, nessun ferito martedì sera durante la rapina nella villa di Claudio Marchisio, a Vinovo, nei dintorni di Torino. Per diversi minuti l’ex calciatore della Juventus, da poche settimane ritiratosi dal calcio, ha vissuto insieme alla moglie Roberta una brutta avventura: i due si sono trovati improvvisamente davanti quattro rapinatori, con ogni probabilità di origine italiana, che impugnavano pistole e cacciaviti. I ...

Torino : in carcere per aver ucciso l’ex - esce per un permesso e tenta di sgozzare la nuova compagna : È stato arrestato a Torino con l'accusa di tentato omicidio Safi Mohamed, tunisino di 36 anni: l'uomo ha provato a sgozzare la sua compagna di 44 anni, che voleva lasciarlo dopo aver saputo che lui aveva già ammazzato nel 2007 la sua ex ragazza, all'epoca 21enne. Detenuto alle Vallette, usufruiva di un permesso lavoro.Continua a leggere