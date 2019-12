Torino | cadavere in un parco | qualcuno lo avrebbe scaricato su una panchina

thesocialpost

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Giallo a: nella tarda serata di ieri, ildi un uomo è stato trovato su unadelin Via Cilea. Nessun documento addosso, ma si conosce già l’identità della vittima. Un testimonevisto un auto scaricare il corpo e poi andarsene. Il ritrovamento delÈ successo tutto attorno alla mezzanotte di ieri, martedì 03 dicembre. Stando a quanto riferito da Repubblica e altri quotidiani, un passantenotato un corpo sullain via Cilea, nel quartiere Regiodivicino all’ospedale San Giovanni Bosco. Allarmato, il passantechiamato i soccorsi dopo aver verificato che non stava solo dormendo., inoltre,visto un’auto avvicinarsi in tarda serata e scaricare velocemente il corpo sulla, prima di darsi alla fuga. L’identità della vittima I Carabinieri sono intervenuti sul posto e il ...

CanaveseNews : Pensionato 77enne di Baldissero è stato trovato cadavere su una panchina a Torino. Ed è giallo - {PERMALINK - novasocialnews : Cadavere su una panchina, orrore in città: 'Hanno scaricato il corpo da un'auto' #novasocialnews #nonstopnews… - Today_it : Cadavere su una panchina, orrore in città: 'Hanno scaricato il corpo da un'auto' -