Spazio | Thales Alenia Space realizzerà il satellite Nilesat-301

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 dicembre 2019), Joint Venture(67%) e Leonardo (33%), ha annunciato oggi di aver siglato un contratto con l’operatore egizianoper la realizzazione delper telecomunicazioni geostazionario-301, aggiudicandosi il contratto su diversi competitori internazionali. Posizionato al 7° Ovest,-301 opererà con-201 per fornire servizi a banda Ku al Medio Oriente e al Nord Africa.-301 aiuterà inoltre ad ampliare la fornitura di telecomunicazioni a banda Ku e servizi di direct digital broadcasting della società in due nuove ampie regioni dell’Africa, fornendo al contempo connettività a banda Ka su tutto l’Egitto., in qualità di prime contractor, sarà responsabile del progetto, della produzione e del test di accettazione in orbita del. Ilsi basa sulla piattaformabus 4000-B2 e peserà 4 ...

laura_berneri : RT @mediainaf: Cos’è il #coronografo #Metis, strumento italiano su @ESASolarOrbiter? Lo abbiamo chiesto a Paolo Musi, direttore progetti sc… - TizyEb : Spazio, Solar Orbiter, il contribuito di Thales Alenia Space - chiru_daniela : RT @letiziadavoli: Ci siamo quasi!!!! #CosmoSkyMed si prepara a partire per il suo nuovo posto di lavoro. ???? Destinazione: Spazio! ?? ?????? #C… -